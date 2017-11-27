Ayudará museo del agua a mejorar cultura del ahorro

Cd. Acuña, Coah.-Tras iniciar con éxito actividades en el recinto que fue designado por SIMAS como el Museo del Agua, hasta ahora estudiantes de más de 10 escuelas están interesados en acudir a este centro de educación y concientización.

Tras ser inaugurado, el Museo del Agua del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, que es único en su tipo en el estado, recibió su primera visita escolar por parte de alumnos de sexto grado de la primaria "Vicente Guerrero", informó Ramiro Moreno Carrera, titular del área de Cultura del Agua de esta dependencia.

“Los estudiantes conocieron de primera mano, conceptos básicos relacionados con el vital líquido, como el ciclo del agua, sus propiedades, tipos y fuentes de abastecimiento, así como la huella hídrica, fuentes de contaminación y sus efectos, entre otros”, todo esto mediante exhibiciones y videos elaborados para este fin.

SIMAS atendió a los alumnos, hicieron un recorrido previo por las instalaciones de la planta potabilizadora "La Cuchilla", en donde el subgerente de Hidráulica Francisco Avendaño, les explicó el proceso de potabilización del agua potable y las acciones que se realizan en cada uno de los módulos de esta magna obra de infraestructura, para enviar el vital líquido en condiciones óptimas para el consumo humano y otros usos.

Durante la visita al Museo del Agua también el gerente general del sistema, José Luis Salinas, invitó a los niños a ser portadores del mensaje del cuidado del agua y a hacerlo llegar a sus familiares, amigos y vecinos.

Los niños finalizaron con una proyección de cortos para reforzar los conocimientos adquiridos, una sesión de preguntas y respuestas, y finalmente armado de piezas y figuras con tubería y conectores.

Cabe mencionar que unas diez instituciones educativas ya mostraron interés en conocer nuestras instalaciones, y se trabaja para asignarles los horarios de visita para los próximos días.

El Museo del Agua de SIMAS Acuña, nació por la necesidad de tener un centro de concientización y enseñanza en donde se dé a conocer y se refuerce de manera integral la, cultura del cuidado del agua, entre todos los sectores de la sociedad, pero en particular, entre los niños y jóvenes acuñenses.

Interesados estudiantes de diez escuelas en visitar Museo del Agua

Imparte conocimientos sobre actividades, el titular del Museo del Agua de SIMAS.