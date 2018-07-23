Baja demanda de trabajadores en la industria maquiladora

Ciudad Acuña, Coah. - Aunque en junio y julio cada año la contratación baja, aún se requieren cerca de 2 mil 500 trabajadores más para completar la plantilla.

Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de INDEX dijo que a inicios del año eran 3 mil 500 el número de plazas vacantes.

Mencionó, que en breve se realizará la primera feria del empleo en Veracruz de donde se traerá personal para complementar esta plantilla laboral y que siguen llegando, aunque poca cada semana más trabajadores de otras entidades contratados por empresas locales.

Aseguró que de hecho junio y julio es normal que baje la demanda de empleados, pero se seguirá requiriendo en lo que resta del año más personal debido a la rotación ya que no están completas las líneas de producción de varias maquiladoras locales.

Así mismo estableció que, aunque aún no se ha iniciado con la movilización concertada con el estado y la federación a través del Servicio Nacional del Empleo y la Subsecretaría del Trabajo las maquiladoras siguen contratando en otras entidades y siguen llegando personas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, personas que vienen en busca de mejores opciones que las que tienen en sus lugares de origen.

Hasta hoy, no se ha llevado a cabo ninguna feria del empleo fuera de la entidad en la que el Servicio Nacional del Empleo promueva la movilidad a esta frontera, aunque se ha trabajado con dependencias como Infonavit, que por cierto no ha podido dar a conocer cuántas viviendas estarían disponibles para las personas que pudieran venir a esta frontera.

Por el momento, varias empresas siguen colocando en la macro plaza, módulos de contratación, además de las oficinas de personal en las maquiladoras donde se requiere personal.