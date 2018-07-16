Baja el dólar

Ciudad Acuña, Coah.-Un dólar a la baja en casas de cambio de esta frontera se detecta ya.

El billete verde que alcanzó cifra por encima de los 20 pesos luego del proceso electoral del 1 de julio empieza a descender.

En las casas de cambio locales, la divisa se cotiza entre los 18.80 y los 19 pesos a la venta y entre 18.20 y 18.50 a la compra.

Todo hace indicar que las señales hasta hoy enviadas a los mercados internacionales por el candidato electo Andrés Manuel López Obrador han apaciguado la inquietud de los mercados y al no darse los anuncios catastróficos que esperaban, la economía se podría estabilizar y reducir el precio del billete verde.

Para quienes tienen adeudos en el vecino país en tiendas u hospitales, la medida es benéfica, ya que se reducen sus adeudos que estaban al alza.

El dólar en este año ha escalado en su precio y alcanzado los niveles más altos debido a la supuesta incertidumbre causada por la elección presidencial.