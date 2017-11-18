Bajan accidentes de trabajo en minas

Ciudad Acuña, Coah.- En Coahuila hay una reducción importante en los accidentes de trabajo y este año comparado con los anteriores se han reducido más de un 38 por ciento estos.

Daniel Fernando Ramiro Reyes, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así lo dijo.

Reconoció que en el caso de la industria minera en Coahuila se busca reducir ahí las problemáticas y que se mejoren los estándares laborales.

Dijo que con las pláticas de este día dentro en la semana de seguridad e higiene se permite que las empresas sepan de las opciones del autoevaluación y de las acciones que pueden generar evitando revisiones en sus plantas laborales.

Reconoció que hay solo mil supervisores para hacer la revisión de cerca de 5 millones de fuentes de trabajo que en materia de seguridad e higiene son responsabilidad de la federación por lo que se han creado opciones de auto revisión y cumplimiento de las normas en este renglón.

Mencionó que se ha avanzado en la cultura de la seguridad y solo en casos donde hay denuncias de los trabajadores, de los patrones o bien de las comisiones de seguridad de higiene se hacen revisiones más exhaustivas.

También dijo que en Coahuila el rubro de las empresas donde hay más violaciones a las normas de seguridad está en las minas aunque se trabaja para tecnificarlas y evitar que se hagan extracciones sin los cuidados que se requieren.