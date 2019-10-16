Banco de Materiales será hasta diciembre

Con la intención de que sea mayor el número de personas beneficiadas en la región, el programa "Banco de Materiales", en la modalidad de paquetes de cemento, se extendió su vigencia hasta el 15 de diciembre del 2019, así lo dio a conocer el coordinador de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Marcos Villarreal Suday.

Indicó que son indicaciones del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, fortalecer a las familias de escasos recursos y exhortó a los interesados en participar, para que acudan a inscribirse, en un horario de 9:00 a 13:00 horas a la oficina de SIDS Acuña, ubicada en el cruce de la calle Cobre y Sur Poniente.

Mencionó que el último corte y cierre del programa fue el viernes pasado, y se tomó la decisión de ampliarlo a una tercera etapa, para que la gente que tiene una construcción y remodelación en casa, aproveche los beneficios del “Banco de Materiales”.

Los solicitantes, tienen derecho a obtener un vale para adquirir 10 bultos de cemento, con un costo de mil 250 pesos.

Dio a conocer que van 2 etapas de 15 mil bultos de cemento cada una, programa en el que se ha beneficiado a un total de 2 mil 200 personas, hasta el momento y está por entregarse 8 mil bultos de la segunda etapa.

Villarreal Suday, explicó que hay confianza en que la gente está aprovechando el programa, pese a que no se hace ningún estudio socio-económico, pero se está vigilando que se emita un vale por credencial de elector.

“Si en la primera etapa del mes de marzo sacaste un vale, también en la segunda del mes de junio lo pueden hacer”, no hay impedimento en este sentido, afirmó.