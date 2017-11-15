Beneficiaron becas a 2 mil estudiantes

Cd. Acuña, Coah.- La Administración municipal logró atender a unos dos mil estudiantes, esto solo a través de las becas que se brindaron a lo largo de cuatro años, alcanzando el beneficio a niños y jóvenes acuñenses que requerían el apoyo por condiciones especiales y a falta de recursos de sus familias.

El director de Desarrollo Social, Gregorio Faccio Ruiz informó que se pudo establecer este programa de becas económicas, gracias a fondos municipales y la participación de fundaciones que fueron invitadas por la administración, como el programa de becas “Sigue Adelante”, diseñadas exclusivamente para cubrir los montos de inscripción de los estudiantes, en las escuelas del sector público.

En la suma de los programas de becas, solo en el 2017 se invirtió una cifra aproximada a los tres millones de pesos.

En el caso de la Fundación y la Familia Gutiérrez, aportaron las dos terceras partes del apoyo de educación para estudiantes de preparatoria y universitarios, agregó Gregorio Faccio Ruiz.

Indicó que el mes de septiembre fue el último que se cubrió por parte del programa de becas, que atendió a mil estudiantes de nivel primaria con la entrega de doscientos pesos mensuales a cada uno.

Al programa se le suman otras mil becas económicas, que cubrió a estudiantes de educación media y media superior con el pago de hasta 750 pesos, destinados para inscripción.

El director de Desarrollo Social estimó que la próxima administración municipal tendrá una visión, si no igual, parecida, para seguir apoyando a la educación.

De acuerdo a la evaluación que se obtiene del seguimiento a los programas municipales, se percibió que los padres de los estudiantes invirtieron los recursos recibidos en la adquisición de comida, transporte, zapatos y ropa.

“Se evitó con este tipo de programas, problemas de deserción ya que la falta de recursos en las familias orilla a no ir a la escuela”, agregó el director.

También los programas de becas se entregaron de acuerdo a los resultados de cada estudio socio económico que se practicó a los alumnos, dejando de lado el desempeño académico.