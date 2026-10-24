BIA dona bebidas energéticas para torneo regional

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Banco Internacional de Alimentos (BIA) entregó 300 bebidas energéticas para apoyar el Torneo Regional Inter Telebachilleratos Comunitarios Región Norte 2026, con el propósito de contribuir al desarrollo de las actividades deportivas estudiantiles.

La entrega estuvo a cargo del licenciado Faz, representante del organismo, quien proporcionó las bebidas para apoyar la hidratación de los participantes durante la competencia.

Fomento de la Salud a Través del Deporte

Con este apoyo, se busca continuar impulsando la salud a través del deporte entre los jóvenes, principalmente en las instituciones educativas de la región.

En la zona se realizan diversos torneos estudiantiles que promueven la actividad física como una alternativa para fomentar hábitos saludables y hacer frente a las problemáticas que afectan a la juventud.

Impacto en la Juventud Estudiantil

La donación del Banco Internacional de Alimentos contribuye al desarrollo de estas actividades, al brindar apoyo a los estudiantes que participan en encuentros deportivos regionales.