Brenda Cecilia Martínez Reyes Destaca el Apoyo de Organizaciones en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Gran parte del trabajo realizado en el municipio de Ciudad Acuña es gracias al apoyo de diversas asociaciones. En este contexto, Brenda Cecilia Martínez Reyes, representante de organismos no gubernamentales, destacó la reciente visita de Bob Decker, director de la organización Paper Houses Across the Border, quien recorrió varios sectores de la ciudad donde se han brindado apoyos, principalmente en las áreas educativas.

Durante su visita, Decker reafirmó el compromiso de seguir colaborando con la comunidad y continuar gestionando recursos y ayudas para los menores y los sectores que más lo necesiten. En su intervención, Martínez Reyes señaló que la colaboración de estas organizaciones ha sido fundamental para continuar con los programas de apoyo social.

"Es un honor poder continuar con este apoyo por parte de quienes confían en nosotros y sobre todo que se da veracidad a lo que hacemos día con día, que es ayudar", expresó Martínez Reyes, resaltando la importancia de estas alianzas para el bienestar de la comunidad.