Buena respuesta de pago de predial en vacaciones

Ciudad Acuña, Coah. -La respuesta de la comunidad ha sido buena en esta frontera para el pago del impuesto predial, durante estas dos semanas de vacaciones que se abrieron los días lunes, martes y miércoles.

Laura Patricia Gallegos González, directora de Catastro municipal, dijo que cerca del 50 por ciento de los causantes registrados aquí han ya pagado este impuesto.

Aseguró, que sigue entregando la póliza de seguro gratis, pero además se siguen condonando los recargos y multas en caso de que se tengan adeudos de años anteriores.

De los casi 66 mil causantes propietarios de predios en esta frontera, cerca de 300 mil han hecho ya su pago de este impuesto con el que se hace obra en el municipio y se pueden mezclar recursos para hacer estas.

Aunque dijo que aún no ha sido posible dar cifras totales del pago de este impuesto debido a que no se actualizan en el sistema algunos cobros, si mencionó que hay buenos números en este año.

Estableció, que se sigue entregando la póliza de seguro, que en este año son 8 siniestros, 6 ya se pagaron, uno no procedió y uno está por salir el cheque por más de 82 mil pesos.

“Ya rebasamos el 50 por ciento que han pagado el impuesto, la póliza del seguro es un incentivo para hacer este pago, ya que de contratar en cualquier empresa aseguradora lo más barato que le costaría una póliza así serían mil 700 pesos.