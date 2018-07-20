Bulevar La Misión será construido de concreto

Ciudad Acuña, Coah. - Con el apoyo del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, que aportará los poco más de 6 millones de pesos, que le asignará Capufe para construir de concreto hidráulico el bulevar La Misión y otros 7 más que el municipio ejecutará en varias obras los recursos de Caminos y Puentes Federales están por salir.

Los siete millones de pesos que Capufe otorga a la Administración local para obras, están por liberarse, de hecho, se está ya licitando algunas de las obras aseveró este día el alcalde José Luis Salinas Galán.

Semaforización, pavimento, señalización entre otros será donde se inviertan estos recursos.

El munícipe reconoció la buena disposición del ejecutivo al asignar los recursos que Capufe le otorgará para la ejecución de pavimentación con concreto en el bulevar La Misión.

Obras que se realizan con el 12.5 por ciento de la asignación que Capufe hace al municipio y al estado producto del cobro del pago del peje en el Puente Internacional que conecta Acuña con del Río, Texas.

Recursos que están limitados en su inversión a obras de vialidad que mejoren la conexión con el Puente Internacional como son las obras que se ejecutarán de señalización, semaforización y pavimentación.

Los recursos que se ejercerán de este 2018 se han incrementado en casi un millón de pesos contra los del año anterior debido a que hay más cruces en el Puente Internacional y como se asigna un 12.5 por ciento de este cobro al municipio también se han visto incrementados estos.

El alcalde dijo que se mantendrán los proyectos más necesarios para el municipio ponderando la demanda de la comunidad.

Las obras deberán ser ejecutadas en este mismo año, aunque hay la posibilidad de que trasciendan al 2019 en el primer trimestre conforme a la normatividad.