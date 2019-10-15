Busca Cuauhtémoc Hernández dirigir Colegio de Abogados

Cuauhtémoc Hernández Castilla se dijo interesado, en ser candidato a dirigir al Colegio de Abogados en esta frontera.

Comentó que hasta el momento hay 3 aspirantes que son el licenciado Manuel Buenrostro, el licenciado Fernando Fonseca y él.

“Probablemente a fines de este mes se lance ya la convocatoria para dirigir esta organización en el periodo de dos años 2020-2021”; comentó, aunque dijo que se buscará tener una planilla de unidad.

Hace dos semanas el líder interino del colegio y quien supliera a Marcial Villarreal Múzquiz luego de su fallecimiento al frente de la organización que aglutina a cuando menos 120 abogados locales, dio a conocer de la primera reunión para lanzar la convocatoria y renovar la dirigencia.

Hernández Castilla dijo esperar los tiempos para iniciar alguna acción, ya que primero convocaría a una planilla de unidad en aras de que haya armonía en el gremio.

Dijo que su candidatura no está avalada por ningún partido político o interés particular que no sea el propio.

Agregó que de ser electo ponderaría por continuar con la labor iniciada por el licenciado Villarreal Múzquiz que se preocupó por capacitar la unidad y mejorar las relaciones con todos los sectores del colegio.

“Según notificó el colegio hace dos semanas, seguramente para finales de este mes lance convocatoria para el periodo 2020-2021 y llevar a cabo elecciones en noviembre, aunque se desconocen los términos de esta luego de platicar con varios amigos veo la posibilidad de participar en calidad de candidato a presidente”, reiteró.

Aseveró que antes que nada hay que mantener la unidad que se escucha sencillo, pero es una tarea importante, se dijo amigo de la mayoría de los abogados para fortalecer y magnificar la tarea de este colegio.