Buscan chóferes; "Indrive" sin permiso para operar

Ciudad Acuña, Coah.- Tras no poder operar al no tener permiso por parte de municipio, la aplicación Indrive ha sido afectada con vehículos detenidos.

A través de redes sociales se están buscando conductores, a quienes se les piden ciertos requisitos, tales como lcontar con un vehículo 2019, Licencia tipo D, tarjeta de circulación y tarjetón de transporte municipal.

Dentro de lo mismo, se ofrece un sueldo de $850 pesos por un mínimo de tres viajes en ocho horas de lunes a viernes.

Hasta el momento, lo que se solicita para que puedan operar es contar con los mismos requisitos que los taxistas, por lo cual no han podido operar en la ciudad.

Por parte de los taxistas, no ven la llegada la aplicación de transporte, al ellos señalar que pueden brindar el servicio a la comunidad. Cabe destacar que hay muchas quejas por este servicio, ante la dirección de transporte municipal, por todos los choques que se han dado.