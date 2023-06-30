Buscan evitar golpes de calor

Ciudad Acuña, Coah.- Con las altas temperaturas en la zona empresarial, los dueños se preocupan por mantener hidratados a los trabajadores.

El director de la Asociación de Maquiladoras, Cuahtemoc Hernández Castilla, indicó que se han añadido algunos puntos de hidratación ya que en estos lugares se supera los 40 grados centígrados.

Algunas empresas, en las cuales se trabaja con altas temperaturas, están ventilando constantemente al no poder contar con aire acondicionado, esto para evitar algún accidente.

“Se está procurando el trabajar de una manera cómoda, en donde no se han presentado problemas de luz por el uso de los aires, que sabemos se usan más de lo común” mencionó Hernández Castilla.