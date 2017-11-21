Cae avioneta; muere piloto

Cd. Acuña, Coah.- Una nave de la Fuerza Aérea Armada de los Estados Unidos, se desplomó la tarde de este lunes a 22 kilómetros de la base aérea Laughlin, en la ciudad de Del Río, Texas, en el condado de Val Verde.

Mediante redes sociales de la base aérea, informaron que en el lugar de los hechos uno de los pilotos de la aeronave perdió la vida, mientras que el otro tripulante fue trasladado al Centro Médico Regional de Val Verde.

Del lado mexicano, se tuvo conocimiento que la avioneta era piloteada al parecer por dos jóvenes estudiantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en áreas cercanas a la presa internacional “La Amistad”.

Tras la caída del artefacto se movilizaron las corporaciones de seguridad de Acuña; Ejército Mexicano, Protección Civil, Bomberos, Ministerial, Fuerza Coahuila y la Policía Municipal.

De acuerdo a la información proporcionada por Iván Moreno Carrera, regidor municipal y comisionado a Protección Civil de esta ciudad, fue poco después de las 4 de la tarde cuando se recibió una llamada de parte del Ejército Mexicano, con el fin de intercambiar datos sobre el desplome, en el vaso de la Presa La Amistad.

De acuerdo a la fuente informativa, aparentemente la aeronave habría intentado por dos ocasiones realizar un aterrizaje forzoso en el lado mexicano, al parecer por fallas mecánicas, versión que aún no está confirmada, también trascendió sin asegurarse esta versión, que cuando regresaba a territorio americano se precipitó en un paraje conocido como barrio San José.

La información extra oficial que fue proporcionada por el comisionado de Protección Civil y Bomberos, establece que se presume que en la aeronave viajaban dos estudiantes de la fuerza aérea de Estados Unidos, por lo que autoridades del ejército norteamericano tomaron a su cargo el caso.

Iván Moreno Carrera, informó que en lado mexicano, se registró un fuerte dispositivo de seguridad en las áreas de la Playa Tláloc, y el área de pesca de Presa La Amistad, y se confirmó que el hecho se registró en territorio estadounidense por lo que las corporaciones participantes se retiraron al filo de las 19:00 horas.

En el área del bordo de la Presa La Amistad, algunos testigos, entre ellos el pastor cristiano Hugo Alonso García Flores, reveló que él y otros tres amigos realizaban actividades de pesca en un sector del vaso de la Presa La Amistad y se percataron de que en dirección a Del Río, Texas, se observaba una fuerte cortina de humo, pero no tuvieron idea de lo que se trataba.

“Andando pescando, de repente vimos no lumbre, sino mucho humo y nos causó admiración, pero hasta ahí quedaron las cosas” (sic), dijo que se distinguió muy bien, solo una fuerte humareda.

“Creíamos que se trataba de un incendio, como que algo explotó”, fue en lado americano, agregó.

Despliegue de corporaciones tras aviso de accidente.

Hugo Alonso García Flores, dijo que vieron mucho humo, en dirección a Del Río, Texas.