Cae conocido ladrón que robó en interior de camioneta

Elementos de la Policía municipal lograron su detención de manera infraganti de un sujeto identificado como José Juan de León Chávez “El Japo” de 26 años de edad, sujeto que es señalado como el ladrón que robó una camioneta en la colonia Primero de Mayo, “El Japo” fue detenido en el cruce de las calles 6 y Bella Vista de la colonia citada.

Minutos antes este reconocido ladrón había robado una camioneta Chevrolet S10 modelo 1989 en color azul con placas del estado de Texas en este mismo sector, lo que activó el código rojo.

El reporte movilizó a las distintas corporaciones de seguridad, que terminó con la detención de este sujeto que cuenta con un largo historial dentro de la delincuencia.

Ayer mismo el detenido, quien tiene su domicilio en la calle 2 de abril #309 de la colonia Tierra y Esperanza fue turnado ante el Ministerio Público del Fuero Común bajo los cargos de robo de vehículo.

La situación es difícil para “El Japo” luego que tiene un par de semanas de haber salido de prisión donde estuvo detenido también por el cargo de robo pero en esta ocasión de vivienda.