Cae nuevamente el "japo” por posesión de droga

Bajo los cargos de posesión de narcóticos Seguridad Pública municipal envió tras las rejas a un conocido delincuente de apodo “el japo”, siendo consignado ante la Fiscalía del Estado.

José Juan Juárez de León de 27 años de edad nombre real del detenido, una vez en la prisión, dijo tener su domicilio en la calle 2 de Abril número 210 de la Colonia Tierra y Esperanza.

Cabe recalcar que se recibió un reporte en el sistema de emergencias 911 donde indicaban que en el cruce de las calles Joaquín Amaro y Aquiles Serdán de la colonia Refugio Rentería se comercializaba con droga por parte de dos tipos.

Al llegar a este sitio los municipales lograron la detención del “Japo” quién traía entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente con cristal misma que dio un peso de 12.5 gramos de esta droga.

Cabe recalcar que el detenido utilizaba un vehículo Chrysler Sebring color gris modelo 2005 para moverse y vender la droga en distintos lugares de este sector.