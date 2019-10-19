Cafre arrolla a peatón y lo mata

Al ser arrollado cuando intentaba cruzar el libramiento eje a la altura del Fraccionamiento Paraíso, un peatón murió instantáneamente.

De acuerdo a la información proporcionada tanto por la Policía Estatal investigadora y Seguridad Pública que arribaron al lugar de los hechos a tomar conocimiento, por una credencial que traía entre sus pertenencias, el occiso está identificado como Gerardo Cervantes Mendoza de 33 años, empleado de la empresa Arconic.

De acuerdo a la versión de testigos, al tratar de cruzar esta avenida el occiso fue impactado por un vehículo habilitado como taxi, de la línea frontera, mismo que se dio a la huida del lugar de los hechos.

Desde anoche estas corporaciones que tomaron conocimiento trataban de localizar esta unidad para poder deslindar responsabilidades del fatal accidente.

La Fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo para la autopsia de ley.

Por su parte, peritos se encargaban de recabar todo tipo de evidencias y saber con exactitud las causas de la muerte de quien en vida llevara el nombre de Gerardo Cervantes Mendoza.