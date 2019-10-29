Cambiarán pagos a maestros jubilados

En un plazo no mayor a un mes, los maestros jubilados y pensionados recibirán el pago de su pensión en la modalidad de salario mínimo, eliminándose el pago en UMAS, esto una vez que entre en vigencia la ley que ha sido ya revisada por el senado, lo que mejorará sustancialmente la economía de los maestros retirados.

Joel Hernández Galindo, secretario general del sindicato de trabajadores pensionados y jubilados en la región Acuña-Jiménez, detalló que, con la modificación, más de 500 maestros jubilados recibirán también ajustes en el pago, por efecto retroactivo.

Indicó que a nivel nacional surte efecto este beneficio, donde intervino favorablemente el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con lo que se eliminará la forma de pago que se hacía durante el gobierno anterior.

“La diferencia es que económicamente los maestros jubilados y pensionados saldremos beneficiados, es un logro a nivel nacional”, resaltó.

“El beneficio repercute favorablemente en cada una de las prestaciones a que tienen derecho los pensionados y jubilados con cifras de entre 5 a 8 mil pesos en aguinaldos, bonos, aumentos, etcétera”, expresó.

El beneficio bajará de un momento a otro, para más de 500 pensionados y jubilados y vendrá a fortalecer a este gremio, y hablando en números repercutirá hasta de 7 mil pesos o más de diferencia, al mes, para aquellos que están en el nivel salarial de tiempo completo.

El líder magisterial afirmó, que es cuestión de un corto tiempo, máximo de un mes de espera, para que se refleje el nuevo sistema de pago, en términos del salario mínimo, eliminándose las Unidades de Medidas Salariales, UMES.