Camión provoca choque y deja daños materiales

Ciudad Acuña, Coahuila.- Un camión Mercedes Ayco 2020 provocó un choque al no respetar el paso en un cruce de Ciudad Acuña. El accidente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Club Rca y Jorge Luis Flores, donde acudieron elementos de seguridad para atender el incidente.

Conductores involucrados

El camión era conducido por Pedro José García, de 24 años, quien fue señalado como responsable de provocar el accidente.

La otra unidad involucrada fue una camioneta Mazda CX-7, modelo 2007, color celeste, conducida por Lorenzo García Ramírez, de 58 años.

Tras la llegada de los elementos de rescate, se descartaron personas lesionadas. El choque dejó únicamente daños materiales.