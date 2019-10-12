Cargaba en su bolsa paquetes de mariguana

Por el delito de posesión de drogas, una mujer fue detenida por los elementos de Seguridad Pública, quienes le aseguraron varias dosis de marihuana; la detención se realizó en el fraccionamiento Privada de Santa Teresa.

Los hechos sucedieron cuando los oficiales realizaban su recorrido de seguridad y vigilancia sobre esta conflictiva colonia, siendo en el cruce de las calles volcán Arenal y volcán Irazú donde detectaron de manera sospechosa a esta mujer.

Uno de los oficiales pudo alcanzarla antes de que se diera la huida, al ser inspeccionada tenía cinco bolsas de plástico transparentes, las cuales contenían en su interior la marihuana.

De esta forma fue detenida quién dijo llamarse Leonor Gallardo Canseco, de 31 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Privadas de Santa Teresa.

La mujer juntamente con la droga quedó a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes por los probables delitos de posesión de marihuana y lo que le resulte.