Casi cubiertas las metas del Infonavit del primer semestre

Ciudad Acuña, Coah. -Al corte del primer semestre el Infonavit está en un 90 por ciento de las metas establecidas para este periodo.

Noé Carbajal, gerente de CESI Infonavit, Acuña, dijo que hay entre 400 y 600 viviendas para oferta y la demanda de créditos en el año aquí oscilan entre los 2 y 3 mil.

Aseveró que de 3 mil a 3 mil 500 trabajadores que cumplen con los requisitos y no los han utilizado aquí.

“Tenemos el corte del primer semestre y vamos al 90 por ciento de las metas trazadas, aunque esperamos un mejor resultado para el segundo semestre”, aseguró.

Dijo que en Acuña hay cerca de 3 mil viviendas en construcción y la demanda para este año oscila entre 400 y 600 viviendas, los créditos en el año están entre los 2 mil a 3 mil y en este año se han ejercido cerca de 800 a 900.

Aseguró que los requisitos no han cambiado y las reglas de operación son las mismas, son 116 puntos generados por el salario, antigüedad, edad, estabilidad laboral entre otros.

Infonavit podría sufrir importantes cambios y dejar de ser el gran negocio de las compañías constructoras, para regresar a ser el solucionador del problema de vivienda que alguna vez fue, en vez de convertirse en el aparato especulativo del precio de la vivienda y el gran negocio de las empresas constructoras.

Con la disposición de puntaje hay trabajadores que han cotizado para esta dependencia durante 30 años y debido a que sus patrones no han cubierto los pagos no pueden alcanzar el puntaje y no son sujetos de crédito.