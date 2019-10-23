Causa daño ecológico apurado conductor

El saldo del aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la carretera Presa de la Amistad cruce con la calle Baja California en la colonia Atilano Barrera dejó cuantiosos daños materiales.

En este accidente aparece como responsable el conductor José Antonio Reyes de 41 años, quien manejaba un vehículo Nissan 2008 tipo Versa en color blanco, mismo que debido al exceso de velocidad en que circulaba se impacta contra una jardinera de concreto, propiedad del municipio.

El vehículo terminó todo destrozado de su parte frontal, mientras que el conductor se quejaba de algunos golpes en su cuerpo.

Al lugar del accidente arribó una unidad de la Cruz Roja a cargo del paramédico David Romero para valorar al conductor.

Cabe recalcar que el responsable no quiso ningún traslado señalando que todo estaba bien, razón por la cual la ambulancia regresó a su base de la colonia Aeropuerto.

Se impacta contra árbol.