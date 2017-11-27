CECyTEC certificado como oficina verde

Ciudad Acuña, Coah.- El Centro de Bachillerato Científico y Tecnológico, CECyTEC Francisco Villa, de esta frontera, recibió constancia de oficina verde.

Programa implementado por la Secretaria del Medio Ambiente de Coahuila, donde se busca reducir consumos de agua, energía eléctrica, entre otros para que se mejore el clima del mundo.

Jenny Joquevet Jasso directora del plantel así lo informó.

El programa que la Secretaria del Medio Ambiente a cargo de Eglantina Canales mantiene en esta administración estatal, ha certificado a más de 40 instituciones en la región, que han cumplido con los parámetros establecidos para entregar estas.

Certificaciones que anualmente estuvieron validándose para quienes hace cuando menos 3 años atrás lograron cumplir con estas metas.

Los ahorros en rubros como agua potable, electricidad, papelería, reciclado de otros artículos como son embaces de plástico, cartón y papel.

Todos ellos dentro de la posibilidad de que se genere menos basura, se utilicen menos árboles talados para la generación de papel, se consuma menos electricidad y el agua sea más cuidada.