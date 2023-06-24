Celebran día del socorrista en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- En el marco del día del socorrista, se realizó una celebración a quienes forman parte de Cruz Roja en el municipio. Los elementos acudieron a una misa para pedir por su labor, en donde posteriormente acudieron a un desayuno juntos.

Aún cuando unos celebraran, había otros que se encontraban en servicio por si se realizan llamados, ya que durante el año atienden las 24 horas. Los elementos seguirán festejando su día, sin embargo los turnos seguirán de igual manera para no dejar de atender.