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Coahuila

Celebran día del socorrista en Acuña

Acudieron a misa y posteriormente a un desayuno.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 24 junio, 2023 - 03:26 p.m.
Celebran día del socorrista en Acuña
Socorristas tienen desayuno en el marco de su día.

Ciudad Acuña, Coah.- En el marco del día del socorrista, se realizó una celebración a quienes forman parte de Cruz Roja en el municipio. Los elementos acudieron a una misa para pedir por su labor, en donde posteriormente acudieron a un desayuno juntos.

Aún cuando unos celebraran, había otros que se encontraban en servicio por si se realizan llamados, ya que durante el año atienden las 24 horas. Los elementos seguirán festejando su día, sin embargo los turnos seguirán de igual manera para no dejar de atender.

  • Celebran día del socorrista en Acuña

    Reciben misa elementos de Cruz Roja.

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    Socorristas tienen desayuno en el marco de su día.

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