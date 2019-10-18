Celebrarán hoy el Abrazo de la Amistad

Tras mantenerse por 4 años fuera de las inmediaciones de la presa de la Amistad, el tradicional Abrazo de la Buena Vecindad, se celebrará este viernes en el monumento a Las Águilas, en las inmediaciones de este vaso acuífero.

Aiza Montemayor Ruiz, directora de Turismo Municipal dijo que, en estos 50 años de la inauguración de esta presa, los alcaldes de Acuña y Del Río emularán el histórico abrazo de White Eisenhower y Adolfo López Mateos con el que nace la tradición de estos festejos, refrendado por Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon.

Festejos que estuvieron a punto de desaparecer hasta que la administración de Evaristo Lenin Pérez Rivera, los rescató.

Mencionó, que el evento está programado para iniciar a las 4 de la tarde en este lugar, donde por muchos años se realizó y que hace 4 se llevó una vez a Del Río y otra a Acuña fuera de esta área y que hoy regresará a este lugar.

Luego se irán con el mayor Bruno Lozano que ofrecerá un brindis.

El evento tendrá entre otros, el acto protocolario del abrazo que presiden los alcaldes de Acuña, Roberto De los Santos y Del Río, Bruno Lozano; habrá bailes del ballet folclórico infantil Yumari y la entrega de la designación de Mr. Amistad, que este año fue electo por EU y que seleccionó a un congresista.

Fiestas que llevan 50 años realizándose desde que se inauguró este vaso acuífero de control que antes de su construcción causaba múltiples y graves inundaciones en los poblados fronterizos de México y Estados Unidos.

Aunque este año que se buscaba realizar un desfile en el lado mexicano, la falta de registros orilló a que de nueva cuenta no haya uno, aunque en los EU se mantiene.

Las fiestas de la buena vecindad concluyen el 20 de octubre con la carrera pedestre de la Amistad que este año por 12 ocasión OXXO patrocinará.

Se espera a más de 500 corredores participando en ella y como ya se ha hecho tradición vengan corredores africanos, kenianos y nigerianos, así como mexicanos pero reconocidos a nivel mundial.