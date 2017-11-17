Cero tolerancia a disputa de espacios

Cd. Acuña, Coah.- Luego de advertir que existen disputas entre vendedores ambulante por los espacios públicos, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez aseguró que el municipio no tolerará que surja la violencia y de ser necesario cancelarán los permisos que se da para que operen, ante la falta de acuerdos entre los organismos de comerciantes.

Informó que se revisa esta situación que se está registrando exclusivamente entre dos organizaciones de comerciantes, en la “pulga” localizada entre las calles Lerdo y H. Colegio Militar, donde a raíz de los desacuerdos, las amenazas están subiendo de tono entre ellos.

El secretario consideró que el Ayuntamiento no está de lado de la violencia y hará todo lo que esté al alcance para evitar el conflicto entre estas dos organizaciones de comerciantes, “en este caso no hay nada para ninguna de las dos organizaciones y se termina el conflicto”, agregó.

Recordó que en todos los espacios públicos solo la administración puede determinar si se da permiso o no, de ahí que no es propiedad ni está bajo el control exclusivo de ninguna asociación de vendedores.

Comentó que la administración seguirá siendo respetuosa de las decisiones internas de los organismos, sin embargo todo lo que concierne a la vía pública es de interés municipal y debe respetarse, por lo que en el caso de que se sigan registrando hechos de violencia y enfrentamiento entre ellos originará que se intervenga con la fuerza pública para desalojar los lugares en disputa, cancelando los permisos y así terminar con el problema.

Héctor Arocha dio a conocer que a partir de enero del 2017 la administración puso en marcha un programa de reordenamiento de la ciudad y el comercio ambulante, fijo y semifijo, es parte de esta problemática, sin embargo la mayoría de los comerciantes están apegándose a las normas, que van en el sentido de que cada día al término de las actividades de compra-venta retiren de la vía pública sus estructuras.

El secretario del Ayuntamiento comentó que debido a que cada día crece el comercio de ambulantaje, la administración trabaja en un proyecto para poner un límite a esta actividad que está invadiendo a la ciudad.

Héctor Eduardo Arocha Gómez, secretario del Ayuntamiento.