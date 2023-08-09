Contactanos

Coahuila

Cerrarán 3 meses Puente de la presa

El cruce fronterizo cierra el 10 de agosto y abrirá el 10 de noviembre.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 09 agosto, 2023 - 10:42 a.m.
Realizarán cierre de cruce por 3 meses.

Ciudad Acuña, Coah.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el cierre temporal del cruce por el Puente Internacional de la presa La Amistad para este jueves 10 de agosto, por el plan de mejoramiento de Aduanas en las fronteras de Coahuila.

El nuevo proyecto de reforzamiento de la infraestructura y equipamiento de Aduanas en el estado de Coahuila, iniciará el 10 de agosto y concluirá hasta el 10 de noviembre del presente año, por lo que el único cruce fronterizo será por el Puente Internacional Acuña-Del Río.

Cabe señalar que anteriormente se había cerrado este paso para los trabajos en la presa, por parte de Estados Unidos y se mantuvo cerrado por el CBP (Customs and Border Protection), pero ahora se cerrará por autoridades mexicanas.

