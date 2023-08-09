Cerrarán 3 meses Puente de la presa

Ciudad Acuña, Coah.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el cierre temporal del cruce por el Puente Internacional de la presa La Amistad para este jueves 10 de agosto, por el plan de mejoramiento de Aduanas en las fronteras de Coahuila.

El nuevo proyecto de reforzamiento de la infraestructura y equipamiento de Aduanas en el estado de Coahuila, iniciará el 10 de agosto y concluirá hasta el 10 de noviembre del presente año, por lo que el único cruce fronterizo será por el Puente Internacional Acuña-Del Río.

Cabe señalar que anteriormente se había cerrado este paso para los trabajos en la presa, por parte de Estados Unidos y se mantuvo cerrado por el CBP (Customs and Border Protection), pero ahora se cerrará por autoridades mexicanas.