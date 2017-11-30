Certifican al centro de empoderamiento de Acuña

Cd. Acuña, Coah.- Con una cobertura de trece mil servicios ofrecidos a la población, principalmente a mujeres con problemas de violencia, en el Centro de Justicia de Empoderamiento se realizan desde hace seis meses a la fecha un sinnúmero de acciones de beneficio, aunque también se ha asistido a personas que solo requieren ayuda con terapias y buscan capacitarse,

Ludivina Gómez Zamarrón, coordinadora regional del Centro de Justicia de empoderamiento, en Acuña, informó que esta dependencia fue reconocida recientemente y se obtuvo la certificación de integridad interinstitucional, entre los 38 centros de justicia para mujeres que operan en todo el país.

Indicó que solo en tres entidades del país fueron certificados los centros de justicia y empoderamientos, Jalisco con uno, Hidalgo con uno y en el caso de Coahuila obtuvo la certificación de las cinco sedes, entre estas la de Acuña, esto a través de la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia, en México.

Entre los puntos que se consideran para otorgar dicha certificación están; calidad del servicio, la capacitación del personal, los protocolos de atención con perspectiva de género y la integridad de todos los servicios que se brindan por la institución.

Este miércoles se efectuó una breve ceremonia de colocación de la placa conmemorativa del reconocimiento que fue recibido por la licenciada Katy Salinas el pasado lunes, personalmente, de manos del gobernador del estado Rubén Moreira.

Lo anterior en base a las buenas prácticas y la excelencia de la calidad del servicio y atención que se desarrollan en beneficio del público, por parte del personal, centro que se coloca como una de mayor clasificación entre las mejores instancias de Coahuila, para garantizar la atención a las mujeres afectadas por violencia.

Ludivina Gómez Zamarrón, coordinadora regional del Centro de Justicia, indicó que cada caso en concreto que se atiende en cada dependencia, relacionado con la violencia, son difíciles, donde resaltan los de violencia sexual y familiar que impactan seriamente a la sociedad.

Colocan placa de reconocimiento y certificación al centro de justicia.

Ludivina Gómez Zamarrón, coordinadora regional del Centro de Justicia y empoderamiento en Acuña.