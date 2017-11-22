Chicas Magna dispuestas a mejorar

Pese a que el equipo no logro clasificar a la liguilla, pero sobre todo mantenerse dentro de la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2017.

El equipo Chicas Magna ya se propone nuevos objetivos para este Torneo de Clausura y uno de ellos es nada menos que mejorar lo hecho dentro del torneo pasado y porque no pensar en el campeonato que tanto se les ha negado.

La escuadra de las Chicas Magna es un equipo competitivo y lo ha demostrado a sí torneo tras torneo al mantenerse siempre al margen de los primeros planos del grupo.

Pero el gran defecto de este plantel dentro de los últimos torneos es nada menos que dentro de la parte final el equipo cae repentinamente su buen desempeño, lo que a la postre es aprovechado por sus contrincantes.

Esta es la razón principal por la que este plantel no piensa en otra cosa que el mejorar y lograr así mismo el salto que los lleve a superar ese obstáculo.

Y es que tampoco se puede menospreciar el desempeño de este equipo que siempre se preocupa por estar ahí, peleando los primeros planos de la tabla y conseguir la clasificación a la fiesta grande, pero lamentablemente ese esfuerzo queda ahí y es por esta razón y aprovechando que el Torneo de Apertura 2017 se encuentra en su fase inicial el equipo buscara aprovechar el mayor número de resultados positivos que los lleven a protagonizar la liga y porque no superar lo hecho dentro de los torneos anteriores.