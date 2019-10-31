Choca a embarazada

Una persona lesionada afortunadamente no de gravedad y cuantiosos daños materiales, fue el saldo que arrojó el accidente automovilístico suscitado sobre la carretera Acuña-Zaragoza a la altura del poblado de San Carlos, municipio de Jiménez Coahuila.

En este accidente aparece como responsable el conductor Everardo Hernández González, de 61 años con domicilio en el mismo poblado, mismo que al manejar una camioneta Chevrolet 1994 no tomó su precaución debida y provocó impactar de frente un vehículo de la marca Ford, modelo 1999 que era conducido por María Enedina Martínez Arreola de 20 años.

Esta última conductora tuvo que ser trasladada a un Hospital de Ciudad Acuña, pues cuenta con dos meses de embarazo.

Cabe recalcar que las lesiones que presentaba no ponen en peligro la vida, pero por su gestación tuvo que quedar internada para su observación médica.

Mientras que el responsable quedaba detenido para que respondiera por este accidente ocurrido a la altura de la congregación de San Carlos.

Choque deja una mujer lesionada.