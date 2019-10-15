Choca por no respetar el alto

Por no respetar el rotulo de alto que le marcaba al llegar al cruce de las calles Rayón y Matamoros, una joven conductora provocó un accidente automovilístico en plena zona Centro; las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Nancy Judith Rodríguez Ramírez, de 23 años, quien manejaba una camioneta Ford F150 modelo 2003 en color café, es quién aparece como responsable al no respetar el alto que se encuentra ubicado en el cruce de la calle.

Esto provocó la coalición con una camioneta Nissan Titan modelo 2018 en color negro, con placas de circulación del estado de Texas.

Dicha unidad era conducida por la conductora Blanca Pérez Martínez, de 35 años de edad.

Fueron elementos de Seguridad Pública Municipal quienes tomaron conocimiento del accidente, invitando a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo para no canalizarlas ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

Se reportan solo daños materiales.