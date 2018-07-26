Chofer de flamante unidad se impacta contra jardinera

Al impactar su unidad Dodge Avenger contra una de las jardineras colocadas en la placita del fraccionamiento Santa Rosa, se reportaron sos adolescentes que viajaban con el responsable, además la flamante unidad quedó lista para mandarla al kilo.

De acuerdo al informe de Seguridad Pública, las jóvenes lesionadas responden a los nombres de Yatziri Hernández Cruz de 16 años y Joselyn Hernández González de 15 años de edad, respectivamente.

Ambas viajaban a bordo de este vehículo en color negro modelo 2006, el cual era conducido a exceso de velocidad sobre el libramiento Sur Poniente por Alfredo Padilla Puentes de 19 años de edad, residente de la vecina ciudad de Del Río, Texas.

Testigos presenciales indicaron que el responsable al circular por dicho libramiento lo hacía a exagerada velocidad y al llegar al cruce con la calle Jalisco perdió el control, lo que provoca impactarse con la jardinera de la placita citada, las dos adolescentes que sólo son amigas del conductor fueron atendidas en el lugar del accidente por paramédicos de la Cruz Roja, quienes establecieron que afortunadamente los golpes no eran de gravedad.