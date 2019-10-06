Choque por alcance deja sólo daños

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial tipo choque alcance en el cruce de libramiento Emilio Mendoza Cisneros y avenida Jorge Luis Flores Enríquez, donde no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Asimismo se dio a conocer que el conductor responsable por no tomar su distancia reglamentaria fue José Domingo Martínez Centeno, de 58 años de edad, quien conducía una camioneta Ford Ranger modelo 1993 en color negro sin placas de circulación como no tomó su precaución no alcanzó a frenar a tiempo y esto provocó impactar su camioneta en la parte posterior del vehículo Chevrolet Aveo modelo 2018 en color gris con placas de circulación del estado de Coahuila esta última unidad era conducida por María Anastasia Moreno Ávalos de 68 años de edad. Cabe recalcar que en un principio reportaron personas lesionadas, razón por la cual arribó a este sitio una ambulancia de la Cruz Roja para valorizar a los participantes.
Una vez que se comprobó que no hubo personas heridas se retira la ambulancia y los participantes son invitados a llegar a un buen acuerdo para que el incidente no pasó a mayores.
Choque por alcance deja cuantiosos daños materiales.