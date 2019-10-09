Choque por alcance deja sólo daños

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un choque en el cruce de la avenida Guerrero, reportando solo daños materiales en ambas unidades.

El conductor de una Nissan pickup modelo 2008 en color blanco con placas del estado de Coahuila identificado como Cristóbal Moreno Saldaña, de 40 años, fue el responsable del accidente este conductor no tomó su precaución debida al conducir a exceso de velocidad su camioneta.

Lo que provoca impactar en la parte posterior de una camioneta Ford pickup modelo 1994 en color rojo, que era conducida en esos momentos por Feliciano Hernández Hernández, de 82 años.

Los elementos de la Policía Municipal invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo luego que no hubo heridos, siendo una falta de precaución del responsable de apellido Moreno Saldaña.

La camioneta Ford que fue la afectada, terminó con la defensa dañada por lo que si pudieran llegar a un buen acuerdo.

Choque de alcance deja daños materiales.