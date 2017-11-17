Choque tipo alcance deja solo daños materiales

Sobre el libramiento Sur Poniente a la altura de la entrada de la colonia San Antonio, se registró un fuerte choque tipo alcance, donde no reportan personas heridas.

Se reportó este choque donde aparece como responsable Juan Manuel Torres Villarreal, de 24 años, quien conducía un auto Toyota modelo 1997 en color guindo sin placas de circulación.

Se dijo que la afectada Carla Vanesa Hernández, de 26 años, hacia su alto correspondiente en su vehículo Ford Mustang modelo 1999 para entrar a la colonia.

Es cuando el responsable impacta su unidad causándole daños cuantiosos en su parte posterior.

Una ambulancia de la Cruz Roja hizo acto de presencia en este complicado crucero para valorar a los participantes que no requerían traslado alguno, al asegurar que no sentían ninguna molestia.