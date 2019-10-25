Choque tipo carambola deja solo daños materiales

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un choque tipo carambola sobre la ampliación cuatro carriles a la Presa de la Amistad y avenida Jesús María Ramón en la colonia Infonavit, reportando solo daños materiales.

De este accidente donde participaron tres unidades automotrices tomó conocimiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo al informe como responsable de todos los daños aparece el conductor Alejandro Estaquí Cedillo, de 37 años, conductor de una camioneta Chevrolet Equinox, modelo 2017 en color blanco.

El primero de los afectados fue Alberto Ordaz Silva de 48 años, quien manejaba un vehículo Nissan Tsuru modelo 2011 color blanco con amarillo;

Mientras que el segundo afectado es una camioneta Dodge RAM modelo 2001 en color blanco, la cual era conducida por Ana Lilia Espino Ibarra de 34 años.

Cabe recalcar que los tres participantes en este accidente terminaron ilesos, aun así, hizo acto de presencia una ambulancia de la Cruz Roja para observación médica de cualquier persona que pudiera necesitar.