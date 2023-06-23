Cierran ciclo escolar, se gradúan 90 niños

Ciudad Acuña, Coah.- El ciclo escolar terminó en la modalidad de la educación inicial donde ya entregan evaluaciones, de las cuales se gradúan 90 niños que estarían llegando a preescolar.

La coordinadora de Educación Inicial señaló que se trabajó con 150 niños durante el ciclo escolar, en donde es necesario el tener una educación previa.

Indicó que se nota una diferencia sobre quienes tienen este proceso previo, ya que este tipo de niños no lloran y suelen tener más seguridad al momento de quedarse.

Destacó que es necesario que se siga trabajando en la invitación para que los padres promuevan el estudio previo al preescolar.