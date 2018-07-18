Cierran Comité Municipal Electoral en 15 días más

Ciudad Acuña, Coah. -Cuando solo resta por entregar equipo y alguna papelería que en 15 días más podría estar cerrado y concluido aquí el proceso electoral con el cierre del Comité municipal.

Jesús Barrón González, así lo confirmó y aseveró que la semana próxima vendrán por el equipo que aún se conserva como son las computadoras y escritorios.

Los trabajos iniciados en el 2017 con la instalación del Comité en esta frontera para el proceso electoral, el pasado 1 de julio en el que aquí se eligió a alcalde pero que sirvió de enlace con el INE para el proceso federal de diputados, senadores y presidente de la Republica.

La tarea quedó cumplida sin objeciones de ninguna fuerza política aquí no hubo impugnaciones con lo que se da por concluido el proceso solo restando aspectos administrativos como son recoger todo el mobiliario y equipo asignado a esta frontera.

Aunque de hecho hay cuestionamientos en torno a la falta de entrega de varios de estos equipos que, sin duda, alguna organización, sobre todo MORENA, habrá de investigar para ver si llegó, se asignó y no solo se cobró.

De hecho, este proceso quedó muy cuestionado sobre todo por el supuesto incumplimiento del proveedor de materiales para la colocación de las urnas y otros equipos.

Acciones donde nada tiene que ver el Comité local ya que ellos ni aprueban, ni autorizan ni contratan a quienes dan los servicios.

Un proceso carísimo sin los insumos necesarios para que fuera óptimo.