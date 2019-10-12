Cierran registros de trámite de cartillas

Este viernes 11 de octubre tal como estaba programado cerraron los registros para obtener la cartilla militar.

Juan Meléndez Reyes encargado de la Junta de Reclutamiento, dijo que se registraron menos jóvenes que el año pasado.

Así mismo mencionó, que hasta el momento no se ha dado a conocer por parte de la dependencia si habrá prórroga o se cerró definitivamente este año el registro.

Cada año se ha reducido el número de jóvenes que buscan obtener este documento, cuando menos comparado con el año pasado.

Manifestó que aún no está definida la fecha exacta en la que se realizará el sorteo mediante el cual se define quiénes deberán encuadrarse para hacer el servicio mediante la bola blanca o negra.

Sin embargo, es en el mes de noviembre cuando se lleve a cabo.

Este año los jóvenes clase 2001 anticipados y remisos, debieron registrarse para poder obtener la pre cartilla, ya sea que les corresponda acudir cada fin de semana a recibir instrucción militar si es que así resultó en el sorteo.