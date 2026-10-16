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Coahuila

Cierran cruce por la presa de la Amistad durante una semana

Los trabajos de mantenimiento en las compuertas obligan a suspender el tránsito por el vertedero; se recomienda usar el puente internacional.

Por Ángel García - 16 octubre, 2026 - 12:34 p.m.
El cruce por el vertedero de la presa de la Amistad permanecerá cerrado del 18 al 24 de octubre por trabajos de mantenimiento.
El cruce por el vertedero de la presa de la Amistad permanecerá cerrado del 18 al 24 de octubre por trabajos de mantenimiento.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El cruce por el vertedero de la presa de la Amistad permanecerá cerrado durante una semana debido a trabajos de mantenimiento en las compuertas.

      La suspensión comenzará el domingo 18 de octubre a las 18:00 horas y concluirá el sábado 24 de octubre a las 10:00 horas.

      Motivo del Cierre

      Las labores se realizarán ante posibles riesgos relacionados con la estructura, por lo que se interrumpirá temporalmente el paso por este punto.

      Como alternativa, se recomienda a los usuarios utilizar el cruce ubicado en la ciudad, a través del puente internacional.

      Alternativas de Tránsito

      El cierre afectará los tiempos de traslado de quienes viven en ese sector y utilizan habitualmente este cruce durante el periodo de mantenimiento.

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