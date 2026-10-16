Cierran cruce por la presa de la Amistad durante una semana

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El cruce por el vertedero de la presa de la Amistad permanecerá cerrado durante una semana debido a trabajos de mantenimiento en las compuertas.

La suspensión comenzará el domingo 18 de octubre a las 18:00 horas y concluirá el sábado 24 de octubre a las 10:00 horas.

Motivo del Cierre

Las labores se realizarán ante posibles riesgos relacionados con la estructura, por lo que se interrumpirá temporalmente el paso por este punto.

Como alternativa, se recomienda a los usuarios utilizar el cruce ubicado en la ciudad, a través del puente internacional.

Alternativas de Tránsito

El cierre afectará los tiempos de traslado de quienes viven en ese sector y utilizan habitualmente este cruce durante el periodo de mantenimiento.