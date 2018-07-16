Citan a alumnos que egresaron este año del CBTIS

Ciudad Acuña, Coah. - Alumnos del CBTIS 54 que este año concluyeron sus estudios fueron citados por la dirección del plantel para esta semana.

Ramón Fuentes Ferrer, dijo que el objetivo es revisar que los documentos que se les van a entregar no tengan errores que luego ya no se puedan corregir o que es más difícil hacerlo.

Estableció que solo tienen hasta este viernes para pasar a esta revisión.

Detalló que para el martes se atenderá a los 4 grupos del área de recursos humanos, el miércoles a los dos grupos de programación y 2 de contabilidad para el jueves a los 2 de electrónica uno de electromecánica y uno de mantenimiento.

Estos jóvenes deberán presentarse en el área de control escolar, para revisar una responsiva que firmarán la escuela y alumnos, detectándose errores en caso de que estén bien los datos asentados en su documentación que le será entregada

Es para alumnos de la generación 2015-2018 que recién egresarán de las aulas del plantel y el objetivo es dejar asentados bien los datos de la documentación que recibirán acreditando su educación en el plantel.

La revisión concluirá este viernes 20, y posteriormente ya no se harán estas, ya que el personal saldrá de vacaciones.

Actualmente se revisa la documentación, ya que antes se emitían como estaban asentados los datos aún cuando existieran errores, hoy se acredita que esté bien la documentación que se entregará.