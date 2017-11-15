Colapsa obra; un lesionado

Un empleado de la albañilería se cayó al estar derribando la loza de un domicilio en el fraccionamiento Alamedas, sufriendo golpes que ameritaron su trasladado a un nosocomio local.

El incidente ocurrió en la vivienda marcada con el número 120 de la calle Álamo en dicho fraccionamiento.

El lesionado fue identificado como José Ángel Hurtado García, de 36 años, mismo que colapsó junto con la loza que derribaban en este hogar.

Al lugar del accidente arribaron de inmediato socorristas de la Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública.

La víctima fue trasladada al Hospital General luego que presentaba golpes en todo el cuerpo, pero estaba consiente.

Felipe Hurtado García, compañero de la víctima indicó que todo fue un accidente, al caer repentinamente la loza que estaban derribando, ellos mismos como parte de su trabajo, pero no se tomó la precaución debida y se vino abajo.

