Como buen ciudadano, arrolla a mujer y desciende de su unidad para ayudarla

Fue atropellada y resultando con algunas escoriaciones, pero no de gravedad, una mujer que intentaba cruzar la carretera a la presa de La Amistad, en esta ocasión el conductor responsable apoyó a su víctima llevándola a la clínica 87 del Seguro Social luego que el accidente había sido a escasos metros.

La lesionada María Inés Torres Martínez de 51 años de edad quiso cruzar la cinta asfáltica para llegar precisamente a la clínica 87, pero no logró su objetivo cuando fue alcanzada por una camioneta Ford Windstar en color rojo modelo aproximado 2001, el conductor de esta unidad alcanzó a frenar pero sí le dio un golpe a la mujer la cual cayó sobre la cinta asfáltica.

El chofer de la unidad descendió y apoyó a esta mujer al llevarla de inmediato a esta misma clínica, para luego retirarse sabiendo que ella había tenido la culpa por atravesarse al paso.

Momentos después arribaron elementos de Seguridad Pública para tomar conocimiento del incidente luego que a ellos les informaron también de manera inmediata a través del sistema de emergencias 911.