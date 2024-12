Complicaciones en REPUVE dificultan trámite de placas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- La situación en el Registro Público Vehicular (REPUVE) se ha complicado debido a los vehículos que no se encuentran en regla, generando inconvenientes en los trámites correspondientes. Socrates Alchondo, encargado del módulo de REPUVE, explicó que a partir de ahora solo se permitirá la presentación del título original del vehículo, sin la posibilidad de usar cargas notariales para completar el trámite.

Muchos ciudadanos intentaron realizar el proceso a pesar de que sus vehículos fueron cruzados después del año 2021, lo cual no está permitido. Esta situación ha resultado en la suspensión de los trámites para la expedición de placas en varias partes del estado de Coahuila, afectando especialmente a la región de Ciudad Acuña.

Alchondo subrayó que aquellos que no cuenten con el título original no podrán completar el trámite. "Lamentablemente, si no cuentan con el título no se puede realizar el trámite, ya que se tendrán afectaciones a futuro y podrá ser decomisado el vehículo al caer en un delito", advirtió el encargado, enfatizando las consecuencias legales de no regularizar la situación vehicular.