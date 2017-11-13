Con velada literaria celebran Día del Libro

Cd. Acuña, Coah.- Con una serie de actividades de lectura en escuelas primarias, secundarias y de nivel superior, así como una velada literaria-musical, en Acuña se celebró el Día del Libro, participaron centenares de niños en jornadas de lectura y de forma especial recordando los cien Años de Juan Rulfo, alrededor de cincuenta personas asistieron al evento que se efectuó en el recinto de la lnfoteca municipal.

Blanca Irene Lozano Aguirre, directora de la biblioteca Federico Berrueto Ramón, informó que fueron actividades especiales las que se desarrollaron a lo largo de la semana, en diferentes escuelas de la localidad, donde se invitó a padres de familia para que junto a sus hijos fomenten el amor por la lectura de libros.

“Fueron muy buenos resultados los que se obtuvieron en esta jornada y refuerza las acciones para promover el interés en la lectura desde temprana edad en la familia”, agregó Lozano Aguirre.

En la velada literaria-musical, el programa estuvo a cargo de la voz y guitarra de Demián Hernández. Marissa Faz Ríos presentó temas con flauta transversal, acto que llenó de júbilo y emoción a los asistentes que luego disfrutaron de un aperitivo.

Agradeció la participación de los asistentes a la serie de eventos realizados, organizados por personal de la biblioteca Federico Berrueto Ramón, interesada en el arte y la cultura, que se sumó a la celebración por el Día del Libro, teniendo como respuesta la posibilidad de que este tipo de veladas músico-literarias se realicen al menos cada mes.

Como se recordará, el Día Nacional del Libro se decretó, según la plataforma del Gobierno Federal, en el año de 1979, en la administración de López Portillo, por ello ahora, cada 12 de noviembre se celebra al “objeto libro”, en el marco del nacimiento de la gran mujer mística mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651), una de las mentes más prodigiosas que ha dado este territorio.

Muy animada estuvo la velada literaria-musical.

Diversas actividades se realizaron recordando el día.

Con velada literaria-musical, se celebró el Día del Libro en la Infoteca municipal.

Blanca Irene Lozano, directora de la biblioteca Federico Berrueto Ramón.