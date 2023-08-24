Contactanos

Concluye coloquio de estrategia comercial

Se abordaron temas que impactan al sector comercio frente a los retos del 2024.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 24 agosto, 2023 - 02:05 p.m.
Culminaron con los foros por parte de CANACINTRA.

Ciudad Acuña, Coah.- Un foro de seguridad, política pública, comercio exterior en la franja fronteriza e innovación y transferencia de tecnología (nearshoring) se llevó a cabo en las instalaciones CANACINTRA.

La directora de CANACINTRA, Iris Arias, señaló que se llevó a cabo el foro con 4 temas de relevancia para las empresas maquiladoras, de cara a lo que se viene en el siguiente año para obtener ideas y propuestas para el nuevo gobierno. 

Estuvieron recibiendo a personal expertos en la materia, principalmente que forman parte de las empresas y conocen lo que se vive y cuáles son las necesidades a futuro o bien los retos.

