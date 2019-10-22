Concluye hoy el pago de "68 y más”

Este martes concluye la entrega de apoyos a los beneficiarios del área urbana y discapacidad del programa de becas de discapacidad y pensión de 68 y más; así lo informó Asbel Jiménez, servidora de la nación a cargo de la agenda y seguimiento de pagos.

Exhortó a quienes no han recibido esta percepción a que acudan a las instalaciones de la dependencia, localizada en el local número 5 de la calle Lerdo 355, donde están concentradas las órdenes de pago que deben recibir los beneficiarios.

Indicó que es necesario que quienes no han designado a un titular auxiliar para que esté garantizado que reciban su apoyo, lo hagan a la brevedad, a partir de la próxima semana, sobre todo para que los adultos que no pueden trasladarse por motivos de salud reciban el recurso sin contratiempo.

Asbel Jiménez dijo que debido a las bajas temperatura que ya se registran en la región, se prevé que las personas en edad adulta tendrán más dificultad para acudir, de ahí la necesidad de que cuenten con un titular auxiliar para que los represente ante los programas del gobierno federal.

“Quien tenga un titular auxiliar no tendrá problemas para que se le entregue el recurso, en caso contrario nadie lo podrá reclamar, más que el titular”, agregó.

También dio a conocer que se han registrado casos especiales en los que los beneficiarios no cuentan con un titular auxiliar, ni pueden acudir a cobrar por condiciones de salud que los mantienen postrados en cama, en cuyo caso se ha enviado a personal para que acuda al domicilio, verifique y entregue el beneficio.

A la fecha, se ha cubierto ya el 95 por ciento del padrón de beneficiarios de discapacidad y del programa 68 y más, compuesto por 770 órdenes de pago que estaban pendientes, correspondientes al último bimestre.