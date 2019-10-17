Conductor choca por alcance

Sobre el camino que va directo al Ejido las Cuevas y el cruce del Libramiento Sur Poniente, fue el escenario de un choque tipo alcance, donde se reportan solo daños materiales.

Asimismo, se dio a conocer por parte de la dirección de Seguridad Pública Municipal que Josué Guadalupe Pérez Cedillo, de 40 años, residente precisamente del Ejido las Cuevas, es quien aparece como responsable de los hechos.

Luego que al conducir su camioneta marca Ford Ranger modelo 1992 en color rojo, sin placas de circulación, el automovilista no tomó su distancia normal lo que provocó que se impactara en la parte posterior de una camioneta Isuzu modelo 2007 en color blanco que manejaba en esos momentos Claudia Margarita Sánchez Segura, de 46 años.

Los daños fueron cuantiosos, principalmente en la camioneta del afectado, luego que su parte frontal salió toda dañada mientras que la camioneta presentaba daños en su defensa posterior, razón por la cual de no llegar a ningún acuerdo; este caso sería canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

Se reportan solo daños materiales.