Confirman modernización de transporte en Acuña

“Con la negación del amparo promovido por los anteriores concesionarios del servicio de transporte público, está más que en firme el Acubus y esperamos que por el día 20 de noviembre la empresa concesionaria del servicio empiece a dar la atención en algunas de las 6 rutas que se tendrán; mientras que en diciembre lo será en toda la ciudad”; así lo dio a conocer el alcalde Roberto De los Santos.

En conferencia de prensa, ayer aseguró que, de hecho, hasta hoy la empresa que abastecerá de las unidades Mercedes Benz 2020 no vislumbra ningún retraso y se cumplirá con lo pactado en contrato.

“Estamos ya a pocos días del arranque y consideramos que para el 20 de noviembre inicie una fase del nuevo transporte, es importante mencionarles que había una solicitud de amparo por parte de los anteriores concesionarios del transporte y ya nos entregaron un notificado del juzgado donde les fue negado”, dijo.

A pregunta directa de Periódico La Voz, sobre si una vez iniciado el proceso de modernización y nuevo servicio deberán los antiguos concesionarios dejar de prestar el servicio, explicó, que ellos ya no tienen ningún permiso de la administración local y solo cuentan con un permiso del estado para que presten el servicio hasta el 31 de diciembre de este año.

El munícipe destacó que fueron muy cuidadosos en el proceso de licitación para evitar hubiera lagunas legales que permitieran el retraso de esta modernización que fue compromiso de su campaña.

Sobre el otro compromiso contraído con la ciudadanía, se encuentra la modernización del alumbrado y comentó que la empresa ya debió registrar el proyecto: “Estamos esperando tiempo prudente para que cumplan con el compromiso de que cuando más de 72 horas cualquier lámpara que falle debe ser reparada o retirada”.