Conmemoran 107 Aniversario de la Revolución Mexicana

Ciudad Acuña, Coah.- Con un discurso centrado en comparativos de los inicios de la Revolución Mexicana con la época actual que se vive en Coahuila, se desarrolló la ceremonia de conmemoración del 120 aniversario de esta fecha histórica, evento que se llevó a cabo frente al busto de Francisco I. Madero, ubicado en la plaza principal, Benjamín Canales.

Encabezaron la ceremonia autoridades civiles y militares así como estudiantes de diferentes planteles, que participaron realizando los honores a la enseña patria, ahí mismo se ofreció una ofrenda floral y una guardia de honor en memoria de los caudillos revolucionarios.

La ceremonia a cargo de la Junta Cívica Municipal, en coordinación con la guarnición militar, inició a las 08:30 horas y fue presidida por el Alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, el Comandante de la Guarnición Militar de la Plaza Pablo Alberto Lechuga Horta, el Secretario del Ayuntamiento Héctor Eduardo Arocha Gómez y por el subdirector del DIF Alfredo Martelet García.

El discurso oficial estuvo a cargo de la regidora Susana Uresti Ortiz, quien destacó hechos de la historia de la Revolución Mexicana y fue contundente en su mensaje al hacer comparativos entre líneas, además exhortó a cuidar la herencia de gloria de nuestros antepasados.

Recordó que en 1910, cuando gobernaba entonces México Porfirio Díaz, con una dictadura de treinta años, la sociedad mexicana estaba dividida en varias clases; la aristocracia feudal, la burguesía nacional y el proletariado.

Cuando dominaba esa dictadura solo enriqueció a un grupo de familias, a costa del trabajo de los campesinos y obreros, que lo conformaban la mayoría de la población, además dominaban los bienes económicos y controlaban el poder un grupo de políticos, también disfrutaban ellos de preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población. “Vaya pareciese que habló de Coahuila”, remarcó.

Dijo en el discurso que fue Francisco I. Madero el pilar de la Revolución Mexicana, quien a través de giras por México emprendió la búsqueda de la democracia, también mencionó la participación de otros caudillos como; Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, entre otros.

La conmemoración del 20 de noviembre también fue enmarcada por el tradicional desfile, donde se contó con la participación de 26 contingentes de; escuelas con carros alegóricos y “Adelitas”, instituciones de seguridad y de protección Civil, que desfilaron a lo largo de la avenida Vicente Guerrero, evento presenciado ciudadanos y por las autoridades civiles y militares.

Susana Uresti Ortiz, regidora a cargo del discurso oficial.

Participan 26 contingentes en desfile del 20 de noviembre.

Estudiantes de escuelas e instituciones de seguridad asisten a desfile.